Есть пять простых шагов: как ускорить работу мобильного интернета

Есть пять простых шагов, которые заметно ускорят работу интернета на мобильном

Медленная работа мобильного интернета может максимально раздражать, но есть простые советы, которые помогут ускорить загрузку видео, страниц в браузере и работу мессенджеров.

Специалисты рассказали о пяти простых шагах, которые помогут вам забыть о проблемах с мобильным интернетом.

1. Очистите кеш

Кеш влияет не только на объем внутренней памяти, он также может быть причиной медленного мобильного интернета.

Попробуйте очистить кеш и вы увидите, что это определенно увеличит скорость загрузки.

2. Закройте лишние приложения

Работающие в фоновом режиме приложения могут ограничивать скорость вашего мобильного интернета. Чем больше приложений у вас запущено, тем медленнее будет его скорость.

3. Отключите автоматическое обновление для ваших приложений.

Обновления приложений происходят незаметно в фоновом режиме, но на самом деле во время использования телефона эти процессы ощущаются. Лучше всего обновлять приложения вручную перед сном.

4. Используйте другой браузер/облегченные приложения

На скорости вашего мобильного интернета это вряд ли отразится, но в целом облегченные версии браузеров работают гораздо быстрее своих "старших братьев".

5. Сбросьте настройки сети

Сетевая настройка на вашем телефоне может быть включена по умолчанию автоматически, что также может замедлять работу интернета.

Как сбросить настройки сети:

Перейдите в "Настройки" > "Мобильные сети" > "Оператор сети" > "Выбрать автоматически" > "Выключить". После этого вам предстоит вручную выбрать своего сетевого провайдера и перезагрузить телефон.

Ранее "Телеграф" писал о том, что зачем нужно отключать мобильный интернет.