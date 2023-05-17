Хитрость, которая утроит скорость домашнего Wi-Fi: медленный интернет больше не страшен

Трюк, который вы можете проверить самостоятельно

За прошедшие годы технология WiFi зарекомендовала себя как самый популярный способ использования интернета, именно поэтому в большинстве домов есть роутер. Несмотря на это наличие даже самой лучшей модели роутера не обязательно означает, что соединение будет скоростным, ведь его производительность зависит от разных факторов.

К счастью, есть простейшая хитрость, которая позволит вам улучшить соединение с Wi-Fi. Как отмечает портал santeplus, вам понадобится только несколько жестяных банок, ножницы и клейкая лента.

Как ускорить Wi-Fi подручными средствами

Первый шаг — возьмите банку из-под газировки, и аккуратно ножницами отрежьте верхушку, чтобы у вас остались только боковые части, окружающие корпус коробки и низ, в котором проделайте небольшое отверстие.

Затем в отверстие вставьте антенны роутера, а боковые части банки растяните в форму полумесяца. Всю эту конструкцию зафиксируйте клейкой лентой.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. А также о том, что будет, если избегать этой рекомендации.