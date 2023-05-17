Тайное становится явным: в сети показали помощь ВСУ от члена НАТО

Новое орудие не заменит пушки НАТО, но имеет свое преимущество

В артиллерийских подразделениях ВСУ, которые наносят удары по российским оккупантам, появились румынские 152 мм гаубицы М1981, являющиеся копиями советской гаубицы Д-20.

Видео с этим артиллерийским орудием появилось в Twitter с пояснением, что официально о поставках данных артсистем ничего не сообщалось.

Хотя М1981 является лицензионной копией Д-20, которую начали производить в 1953-м, румынский образец чуть новее – его производство началось на Решицком заводе в городе Тимишоара в начале 1980-х годов.

В целом тактико-технические характеристики "румынской" Д-20 идентичны советскому образцу – вес около 5,5 тонн, скорострельность до 6 выстрелов в минуту и короткий ствол, способный забрасывать снаряды на дальность до 17,5 км.

Плюсом данной системы является наличие собственного боеприпаса, производимого также в Румынии, и их число, которое превышает 300 единиц. Т.е., отправка в Украину нескольких десятков таких гаубиц не сильно повлияет на обороноспособность этого члена НАТО.

Есть у Румынии и улучшенный вариант М1981 – гаубица М1985, созданная с помощью Китая и способная бить на расстояние до 24 км и с большей точностью. Таких орудий в армии Румынии насчитывается более 110 единиц.

Как и все советские системы калибра 152 мм, М1981 значительно уступает 155 мм гаубицам стандарта НАТО, которыми насыщены ВСУ. Прежде всего – в дальности стрельбы, которая у гаубиц Альянса составляет 30-35 км обычными снарядами и до 60 — с использованием специальных.

Тем не менее, М1981 будет явно нелишней для ВСУ, как это уже случилось с румынской версией 122 мм РСЗО "Град", APR-40.