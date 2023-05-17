Мобильный телефон будет разряжаться медленнее: самое быстрое решение для экономии заряда

Стоит просто настроить гаджет, чтобы он дольше оставался заряженным

Многие пользователи задаются вопросом, как продлить время автономной работы мобильного телефона. Наши смартфоны разряжаются по разным причинам, в том числе из-за популярных приложений. Однако большую часть энергии аккумулятора забирает экран.

Чтобы телефон остался заряженным дольше, воспользуйтесь простым лайфхаком. Его суть в том, чтобы уменьшить яркость дисплея, пишет macworld.com.

Так, подсветка экрана вашего устройства требует много энергии. Тестирование показало, что чрезмерная яркость экрана была самой большой причиной потери заряда батареи iPhone и iPad. Если установить более низкий уровень яркости экрана, то проценты заряда будут уменьшается гораздо медленнее, чем если ваш дисплей будет подсвечен по максимуму.

Самое быстрое решение сэкономить заряд смартфона – отрегулировать яркость. Если речь идет об iPhone, то вы можете осуществить настройки с помощью ползунка в Центре управления, доступ к которому можно получить, проведя пальцем вверх от нижней части дисплея. Перетащите ползунок яркости вниз, насколько это возможно.

Функция автояркости, как можно предположить, предназначена для экономии заряда батареи, однако это не всегда так работает. Чтобы продлить время автономной работы гаджета, лучше использовать ручные настройки и отключить автоматическую яркость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что удаление одного популярного приложения на мобильном телефоне сохранит батарею полной. Эта программа считается одним из главных пожирателей заряда.