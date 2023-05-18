Отключение всего одной функции на телефоне сэкономит заряд: быстрое решение

Одна популярная опция активно расходует аккумулятор гаджета, но есть важный нюанс

Разрядка мобильного телефона может произойти в самый неудачный момент. Смартфон садится из-за популярных программ и различных функций. Однако с помощью простых манипуляций можно сэкономить заряд гаджета.

Если нужно, чтобы телефон дольше оставался заряженным, воспользуйтесь простым лайфхаком. Его суть в том, чтобы отключить одну опцию — Wi-Fi, советуют эксперты macworld.com.

Так, отключение Wi-Fi не позволит вашему телефону искать беспроводные сети, к которым он может присоединиться. Есть несколько ситуаций, когда отказ от использования Wi-Fi может остановить разрядку аккумулятора. Так, в случае слабого сигнала Wi-Fi вашему устройству потребуется больше энергии для передачи и приема данных.

Вместе с тем, не рекомендуется использовать 3G/4G при наличии доступной сети Wi-Fi. Дело в том, что при подключении к Wi-Fi тот же iPhone потребляет меньше энергии, чем при выполнении той же задачи через с помощью 3G/4G. Именно поэтому Apple часто указывает разное время автономной работы гаджета при включении 3G/4G или Wi-Fi, причем разница иногда достигает нескольких часов в пользу последнего.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одним из главных пожирателей заряда на мобильном телефоне является популярное приложение. По возможности эксперты рекомендуют его удалить. Разницу в автономной работе гаджета вы тут же заметите.