Не дать царапинам шанс: как лучше защитить экран смартфона от повреждений

Есть и бюджетные, и более дорогие варианты

Забота о защите телефона — одна из основных, если вы хотите, чтобы он работал как можно дольше. Кроме выбора защитного чехла эксперты советуют использовать защитный экран.

Портал Mobile.asda обращает внимание – без защитного покрытия пятна от отпечатков пальцев, царапины и трещины будут на экране телефона. Наличие защитной пленки или стекла означает, что у вас будет еще один уровень защиты телефона. Сам протектор может иметь царапины и трещины, но если он хорош, они не повлияют на экран вашего телефона под ним.

Существует несколько различных типов материалов, из которых могут быть изготовлены защитные экраны:

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) – такие пленки обеспечивают наименьшую защиту от царапин и ударов, но они дешевы, легки и тонки.

Термопластичный полиуретан (TPU) – это более гибкий материал, после нанесения которого нужно разгладить пузырьки воздуха, но обеспечивает относительно прочное покрытие.

Закаленное стекло – лучший вариант. Закаленное стекло толще и прочнее, чем пластиковые защитные пленки, и это означает, что ваш экран более устойчив к царапинам и другим видимым повреждениям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что телефон следует класть экраном вниз на стол. Среди преимуществ такого способа – защита фронтальной камеры от царапин.