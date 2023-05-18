Назван мощный разряжатель батареи мобильного телефона: нужно отключить лишь одну функцию

Стоит следить за тем, не включена ли на смартфоне опция, которая в данный момент вам не требуется

Мобильные телефоны теряют заряд по разным причинам, в том числе "крадут" проценты распространенные приложения. Однако не только программы виновники пустой батареи, а и некоторые функции на смартфоне, одна из которых Bluetooth.

Чтобы телефон оставался заряженным дольше, стоит отключить Bluetooth. Советом поделились эксперты macworld.com.

Так, иногда на гаджете опция Bluetooth может быть активной и не использоваться. Проверьте на панели, включен ли Bluetooth: в таком случае значок будет подсвечен или выделяется цветом.

Стоит знать, что Bluetooth обычно остается включенным после установки обновления iOS, поэтому вы можете даже не знать, что он "работает". Если это так, коснитесь значка Bluetooth, деактивировав его. Вы также можете перейти в "Настройки" > "Bluetooth" и установить для параметра "Bluetooth" значение "Выкл".

Bluetooth считается разряжателем батареи. Если вы не используете его для подключения динамика, наушников или другого аксессуара, а также для использования функций Continuity в iOS , выключите его.

Ранее "Телеграф" писал, что в случаях необходимости сохранить проценты заряда рекомендуется отключать еще одну функцию на смартфоне — Wi-Fi. Однако не стоит взамен использовать передачу мобильных данных, так аккумулятор будет разряжаться еще быстрее.