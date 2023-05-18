Чтобы Wi-Fi не был медленный, держите роутер подальше от одного предмета: он есть в доме у каждого

Правильное расположение роутера — залог хорошего интернета

Одной из самых раздражающих ежедневных проблем являются перебои в работе Wi-Fi или очень медленное соединение, которое мешает нам нормально пользоваться интернетом, от чего часто страдает наша работа. Причин, почему так происходит множество, однако чаще всего такая медлительность связана с расположением роутера.

Первое правило установки роутер — убедитесь, что вы разместили его в стратегически правильном месте, где вы получите хороший сигнал. Желательно делать это вдали от некоторых "паразитов", такого как телевизор, потому что его помехи могут легко замедлить маршрутизатор, пишет santeplus. Однако это еще не самый большой "враг" хорошего соединения.

Почему Wi-Fi медленно работает

Многие этого не подозревают, но в каждом доме есть одно устройство, которое может значительно ухудшать сигнал Wi-Fi. И это — микроволновая печь. Даже несмотря на то, что техника находится на кухне, она может вызывать замедление вашего соединения. Все потому, что она использует ту же частоту, что и Wi-Fi (2,450 ГГц), что и вызывает всевозможные помехи.

Поэтому важно уделить особое внимание расположению модема, чтобы его производительность была действительно оптимальной. Секрет в том, чтобы разместить его в центре дома, но, прежде всего, подальше от источников энергии, которые могут замедлить соединение.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. А также о том, что будет, если избегать этой рекомендации.