Избегайте этих двух ошибок, если не хотите "убить" батарею своего телефона: полезные советы

Эти простые действия понемногу губят ваш мобильный телефон

Несмотря на значительные инновации в телефонии, в том числе беспроводную зарядку, аккумулятор все равно не является "бессмертным", и его производительность зависит от правильной зарядки. Другими словами, плохие привычки в обращении являются прямым следствием быстрой разрядки и поломки телефона.

Чтобы не повредить аккумулятор вашего мобильного телефона, вы обязательно должны изменить определенные привычки и избегать повторяющихся ошибок, которые сокращают срок его службы, пишет santeplus. Рассказываем о двух самых популярных "врагах" наших гаджетов.

Зарядка до 100%

Эксперты настоятельно рекомендуют поддерживать заряд батареи в диапазоне от 20 до 80%. Эта привычка предотвратит преждевременный износ элементов аккумулятора, тем самым продлив срок его службы.

Зарядка на всю ночь

Не стоит оставлять телефон включенным на ночь. Имейте в виду, что он оснащен системой безопасности, которая предотвращает подачу питания на аккумулятор, когда он полностью заряжен. Поэтому при достижении 100% устройство постепенно начинает потреблять энергию, и начнет восстанавливать зарядку каждый раз, когда его заряд падает до 99%,. Такой цикл перезарядки ускоряет износ элементов аккумулятора и сокращает срок его службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что телефон следует класть экраном вниз на стол. Среди преимуществ такого способа – защита фронтальной камеры от царапин.