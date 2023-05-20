Что нужно сделать, чтобы телефон заряжался быстрее: два простых правила
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Эффективные лайфхаки, которые сократят время зарядки как минимум вдвое
Мобильный телефон является одним из самых популярных технологических устройств в мире, который используется в течение всего дня для звонков, отправки сообщений, проверки электронной почты или просмотра социальных сетей. Из-за этого он быстро изнашивается. Чтобы ускорить время зарядки своего гаджета и облегчить "страдания" без него есть два простых правила.
Как отмечает портал santeplus, эти решения просты в применении и помогут вам получить максимальную отдачу от вашего смартфона. Итого, чтобы гарантировать оптимальное время зарядки, нужно сделать это:
Как ускорить зарядку телефона
- Не пользуйтесь телефоном во время зарядки
Первое, что нужно сделать, чтобы ускорить процесс зарядки, — это прекратить пользоваться телефоном, пока он подключен к сети. Этот жест может нанести вред компонентам батареи.
- Снимите чехол с телефона
Другой способ увеличить срок службы батареи — снять чехол с телефона перед его зарядкой. Этот аксессуар, который полезен для защиты телефона от внешних ударов, также может повредить его. Сдерживая тепло, эта защита может вызвать нагрев телефона и перегрев аккумулятора.
Ранее "Телеграф" писал, почему батарея смартфона быстро разряжается. Есть две причины, из-за которых у владельцев современных гаджетов могут наблюдаться проблемы с аккумулятором.