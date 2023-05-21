Защита информации на телефоне: как не подхватить вирус и не слить личные данные

Можно предупредить некоторые сложные ситуации благодаря этим семи правилам

Есть много признаков того, что в телефоне есть кто-то чужой и враждебный. Это может быть как программа вредитель, подсовывающая рекламные баннеры, так и настоящие мошенники, которые воруют деньги со счета. Подхватить таковой вирус можно в сети.

Портал Mobile.asda напоминает простые правила, как пользоваться смартфоном, чтобы обезопасить его от сторонних программ и вирусов. Некоторые из них пригодятся и при потере телефона.

Установите надежный пароль

Если ваш смартфон будет потерян или похищен, будет гораздо труднее сломать и украсть вашу информацию с надежным, безопасным PIN-кодом/паролем.

Существует множество способов безопасной блокировки телефона, в частности:

PIN-код из 6 или более цифр

Специальный пароль с букв, цифр и специальных символов

Сканер отпечатков пальцев, например Touch ID

Распознавание лица.

Используйте надежные источники программ

Вебмагазины, такие как Google Play для Android и App Store для iOS, подходят. Но избегайте загрузки программ с неизвестных сайтов или непосредственно по ссылкам; они могут переносить вирусы! Даже Google Play и App Store сталкивались с вирусами, пропускавшими проверку. Вот почему крайне важно сначала прочесть обзоры, прежде чем загружать любую программу. Следует также просмотреть разрешения программы перед завершением установки, поскольку многие программы будут запрашивать доступ к вашему местоположению, камере, микрофону, контактам, календарю и т.п., что не должно им быть нужно.

Купите свой смартфон у законной компании

Фальшивые телефоны часто продаются от нелегальных производителей и уже предварительно загружены все типы вредоносного ПО.

Используйте только безопасный Wi-Fi

Подключайтесь к безопасным частным сетям, как дома. Несмотря на соблазн, открытые беспроводные сети (например, в кафе или на вокзалах) часто бесплатны для любого. Это означает, что кто-то с необходимыми навыками может легко проникнуть в устройство. Можно воспользоваться мобильными данными своего смартфона; это более безопасно, чем подключение к публичной сети!

Не открывайте подозрительные ссылки или вложения

Если вы получили текстовое сообщение или электронное письмо, содержащее гиперссылку или вложенный файл, не нажимайте его, если не знаете, что это абсолютно безопасно.

Избегайте подозрительных вебсайтов

Избегайте подозрительных и опасных вебсайтов, поскольку они обычно содержат вирусы и другое вредоносное программное обеспечение.

Загрузите дополнительную защиту

Обеспечьте дополнительную защиту личных данных, загрузив дополнительные средства безопасности на свой смартфон. Выбирайте из множества антивирусных программ и приложений, доступных в официальных магазинах программ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить, есть ли уже вирусы на вашем смартфоне. Вирусы также могут нацеливаться на личную информацию, в частности, содержащуюся на картах памяти. Вредитель может проникнуть даже при использовании компьютера.