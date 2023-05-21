С помощью одной простой уловки заряд телефона будет расходоваться медленнее: что изменить в настройках

Уделите внимание одной опции, чтобы сохранить батарею смартфона полной как можно дольше

Время автономной работы мобильного телефона играет огромное значение для пользователей. Мобильный телефон разряжается из-за разных приложений и функций. Если настроить одну опцию правильно, то удастся сохранить несколько драгоценных процентов заряда.

Попробуйте сделать тише – эта простая уловка сделает так, чтобы телефон разряжался медленнее. Действенный совет озвучили эксперты macworld.com.

Это может вас удивить, но настройка громкости также влияет на срок службы батареи. Если вы воспроизводите музыку или другой звук со своего гаджета, уменьшите его с помощью кнопок громкости.

Конечно, вы можете сэкономить заряд батареи, отказавшись от использования проигрывателя или переключиться на наушники. Если говорить об iPhone, то наушники не требуют столько энергии, сколько встроенные динамики.

Стоит обратить внимание, что музыкальный эквалайзер сильно разряжает аккумулятор. Что настроить смартфон, перейдите в "Настройки" > "Музыка" и убедитесь, что для параметра "Эквалайзер" установлено значение "Выкл.". Так вы дополнительно сэкономите заряд устройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая популярная опция активно расходует энергию мобильного телефона. Важно разобраться, кто больше разряжает телефон, Wi-Fi или мобильные данные.