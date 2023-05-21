Отключение лишь одной опции на смартфоне сэкономит заряд: этим "грешат" многие пользователи

Мобильный телефон будет садиться быстрее, если использовать виброрежим

Мобильный телефон может разрядиться в ненужный момент, поэтому многие пользователи ищут способ сэкономить заряд гаджета. Энергия расходуется на множество популярных программ и функций. Особенно быстро смартфон может садиться, если вы любите виброрежим.

Чтобы телефон разряжался медленнее, рекомендуется отключить вибрацию. Этим эффективным советом поделился ресурс macworld.com.

Мобильные телефоны обычно предоставляют выбор трех режимов: звуковой, вибро и без звука. Не все любят слушать рингтон каждый раз, когда им звонят, однако и "полная тишина" нежелательна, ведь можно пропустить важное сообщение. В таком случае вибрации становятся золотой серединой, но, как оказалось, это не лучший выбор, если вы стремитесь расходовать меньше энергии батареи.

Простой способ сэкономить заряд смартфона – отключить вибрацию. Перейдите в "Настройки"> "Звуки и тактильные ощущения" и отключите обе опции вибрации. Ваше устройство трясется, как сумасшедшее, когда приходит множество сообщений, это разряжает батарею, как ничто другое.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других важных настройках звука на мобильном телефоне. Если вам нужно увеличить время автономной работы гаджета, то громкость сигналов рекомендуется уменьшить до минимально комфортной.