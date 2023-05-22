Мочить не обязательно: как безопасно узнать, есть ли влагозащита у вашего телефона

Во многих смартфонах есть функция влагозащиты

Узнать о том, есть ли влагозащита у вашего телефона можно и без "крайних мер", таких, как опускание гаджета в воду.

Эксперты поделились приложением, которое точно определит — может ли ваш смартфон сопротивляться попаданию влаги.

В некоторых телефонах функция влагозащиты присутствует по умолчанию, хотя вы об этом можете даже не знать.

Очень полезным лайфхак будет и для тех, кто отдал смартфон в ремонт. Благодаря приложению вы точно узнаете, остался ли ваш гаджет стойким к воде после того, как его разбирали.

Приложение называется Water Resistance Tester и доступно оно для телефонов на Android. Скачать его можно в маркете от Google Play по ссылке.

Для проверки наличия важной функции в телефоне приложение использует барометрический датчик, который сейчас есть почти в каждом современном Android-устройстве.

При помощи программы идет замер давления в разных местах корпуса гаджета, а также проверяется работа защитных пломб.

Сам процесс длится всего несколько минут. По завершению проверки приложение попросит вас надавить двумя пальцами на указанные точки на экране, чтобы получить результат.

Ранее "Телеграф" писал, что отключение одной функции заметно отразится на износе батареи.