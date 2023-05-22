Ваш iPhone прослужит дольше, если не делать одну частую ошибку: важный нюанс с зарядкой

Слишком долго держать смартфон в сети не стоит, и вот почему

Вопрос, который волнует многих пользователей, как долго можно оставлять мобильный телефон на зарядке. Чтобы продлить срок службы гаджета, в частности iPhone, лучше не держать устройство в сети слишком долгое время.

Батарея iPhone прослужит дольше, если смартфон не подключен к розетке постоянно. Важный нюанс разъясняют эксперты macworld.com.

Можно ли повредить аккумулятор, если iPhone постоянно остается подключенным к сети? Об этом ведутся споры. Так, iPhone обладает удобной функцией: останавливает зарядку, когда батарея полностью зарядилась. Благодаря этому аккумулятора не может быть "перезаряжен". Apple оптимизировали зарядку, чтобы свести к минимуму время подзарядки.

Однако, отмечают эксперты, из опыта работы с ноутбуками, которые постоянно были подключены к сети, можно сделать вывод: способность батареи поддерживать заряд со временем истощается. Также стоит учесть, что разряжать смартфон до нуля можно по меньшей мере один раз в месяц, если вы хотите обеспечить длительный срок службы батареи.

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