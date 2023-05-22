Что будет с телефоном, если заряжать его несколько раз в день: многие об этом не знают

Хитрости, которые помогут увеличить жизнь вашего гаджета

Все ожидают от своего смартфона одного и того же — чтобы он работал как можно дольше и долго не разряжался. Однако многие пользователи забывают, что качество работы их телефона зависит только от них самих. То есть от того, как они своим гаджетом пользуются, и что немало важно — как его заряжают.

Многие пользователи по старинке живут по "правилу": разряжай телефон в 0, а после заряжай до 100%, чтобы как можно реже ставить свой гаджет на зарядку, надеясь увеличить срок его жизни. Однако, такое действие имеет лишь обратный результат, пишет santeplus.

Согласно исследованию, проведенному сайтом Battery University на предмет жизненного цикла, было показано, что частичная зарядка и разрядка снижают нагрузку на аккумулятор и позволяют продлить срок ее службы. Таким образом, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на аккумулятор, лучше заряжать телефон короткие промежутки времени несколько раз в день.

При этом, желательно соблюдать еще несколько "правил". Избегайте подключения устройства при 50% заряда батареи и не забывайте применять правило 20-30%. Именно в таком диапазоне можно ставить телефон на зарядку. И отключайте его от сети, когда он достигнет 80%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что телефон следует класть экраном вниз на стол. Среди преимуществ такого способа – защита фронтальной камеры от царапин.