Как класть смартфон на стол — экраном вверх или вниз: не повторяйте ошибку

При неправильном положении может поцарапаться камера

Пользователи, оставляя свой телефон на столе, начинают думать о том, как лучше положить его — экраном вниз или вверх? На дисплей или заднюю крышку? Мало кто знает, что неправильное положение может повлиять на продолжительность работы смартфона.

Если положить мобильный телефон экраном вниз, это может продлить его срок службы, пишет mixinform. Мы объясним, почему так происходит.

Как правильно класть телефон на стол

Многие владельцы смартфонов предпочитают класть их экраном вверх, боясь повредить дисплей. Однако они не учитывают, что в этом положении может поцарапаться камера. Следует класть телефон на стол экраном вниз — так выпирающая в некоторых моделях камера буде в безопасности. Кроме того, такое положение поможет уменьшить перегревание устройства.

Что касается защиты экрана, существует множество различных средств, таких как пленки, защитные стекла и чехлы, предназначенные для его защиты.

Ранее "Телеграф" писал о пользе защитного чехла для смартфона. Также мы рассказывали, почему не стоит заряжать iPhone в чехле. Специалисты предупредили о негативных последствиях.