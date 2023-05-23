Если времени в обрез: пять проверенных способов ускорить зарядку телефона

Ускорить зарядку телефона можно и сделать это очень просто

В быстром темпе современной жизни не всегда хватает времени вовремя следить за уровнем заряда телефона, а потому нередко случаются ситуации, когда батарея "выживает" на последних процентах, а надо срочно куда-то бежать.

Хоть полностью зарядить телефон за считанные минуты не удастся, однако есть действенные способы ускорить зарядку.

Зарядка от розетки

Хоть возможность зарядить телефон от USB ноутбука или компьютера выглядит удобно, однако на практике зарядка от розетки происходит в разы быстрее. Это связано с тем, что штатное зарядное устройство имеет большую мощность в сравнении с портами USB.

При этом рекомендуется использовать оригинальный кабель или хотя бы его полный аналог, поскольку дешевые альтернативы обеспечат более низкую скорость подпитки.

Выключите телефон

Даже если вы не пользуетесь телефоном, он продолжает выполнять ряд фоновых процессов, которые расходуют заряд батареи, а следовательно и замедляют процесс зарядки. Хоть сильно ускорить процесс этот метод не позволит, но все же дополнительный процент лишним не будет.

Проводная зарядка

В последнее время особой популярностью стали пользоваться беспроводные зарядные устройства, на которые можно просто положить телефон и забрать уже заряженным. Впрочем, если время поджимает, то стоит воспользоваться более традиционным методом подключения к электросети.

Quick Charge

Если ваш телефон поддерживает эту функцию, то вы можете использовать специальные зарядные устройства с маркировкой Quick Charge. При том вполне вероятно, что такой кабель и адаптер шли в комплекте с вашим устройством. Если же нет, то его можно купить отдельно.

Режим "в самолете"

Если по какой-то причине отключать телефон не хочется, то в качестве альтернативы можно попробовать перевести телефон в режим "в самолете". Это отключит поиск сетей Wi-Fi и GPS, что позволит снизить нагрузку на батарею и ускорить зарядку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли заряжать телефон несколько раз за день и что при этом будет с батареей.