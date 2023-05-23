Телефон работает медленно: как его ускорить

Есть пять простых способов

Если вы пользуетесь своим телефоном в течение длительного времени, скорее всего, он становится не только нуждающимся в тщательной очистке снаружи, но и работает медленнее и меньше реагирует, чем раньше. Это касается разных смартфонов, независимо от того, у вас телефон на Android или iPhone.

Портал Crast отмечает, что одной из главных причин, замедляющих работу телефона, является обычное использование. Если вы многое пользуетесь телефоном и имеете его в течение года или больше, скорее всего, вы установили много программ, сделали много фотографий и загрузили много файлов. Все это заполняет память телефона. С этого и следует начать.

Удалить лишнее

Без свободного места у телефона будет меньше памяти для работы, и это может привести к проблемам с производительностью. Необходимы программы, лишние фотографии или файлы. Одна из самых простых вещей – это удалить большие неиспользованные игры и программы, которыми редко пользуетесь.

Очистить кэш

Если замедляется не весь телефон, а только некоторые программы, это может быть через кэш. Можно очистить кэш программы и устранить потенциальные проблемы. Кэширование может способствовать бесперебойной работе вашего телефона, но иногда может создавать проблемы, которые на самом деле действуют наоборот и замедляют его работу.

Несколько раз перезагрузить телефон

Если проблема возникла недавно, это может помочь быстро. Перезагрузка телефона может освободить память и немного обновить данные.

Обновить данные

Простая установка обновлений может помочь. Производители телефонов выпускают обновления безопасности и программного обеспечения для телефонов, они могут быть полезны для решения проблемы.

Сбросить телефон до заводских настроек

Если ничего не помогает, сброс к заводским настройкам может быть более разумным шагом. Это несколько кардинально, поскольку вы потеряете все данные, программы и многое другое, что были в вашем телефоне, и вам придется повторно загрузить все и снова войти в аккаунты, но это самый простой способ устранить все проблемы и начать с нуля.

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