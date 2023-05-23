Нужно ли перед сном отключать мобильный интернет: 3 причины, о которых многие не знают

И дело не только в экономии трафика

Большинство людей привыкли не выключать мобильный интернет на своих смартфонах на ночь, и некоторые, вероятно, никогда не задумывались о том, зачем это нужно делать. А ведь дело не только в экономии мобильного трафика.

Выключение интернета может оказаться полезным по нескольким причинам. Всего их три, пишет itechua.

1 причина

Экономия батареи. Это особенно важно, если у вас старый телефон с изношенной батареей. Например, использование сети 4G расходует батарею примерно вдвое быстрее, чем Wi-Fi. Поэтому лучше включать мобильный интернет только при необходимости.

2 причина

Обновление системы. Часто возникает ситуация, когда смартфон автоматически обновляется, даже если он находится в нерабочем состоянии. Если забыть отключить интернет, то на следующее утро вы можете обнаружить, что ваше устройство установило новую систему, которую вы не хотели. Кроме того, такие автоматические обновления часто приводят к появлению ошибок и неисправностей.

3 причина

Экономия трафика. Не все пользователи у своих операторов пользуются полностью неограниченным трафиком. Для многих это просто не требуется. Однако иногда возникают ситуации, когда трафик необходим по работе, и даже небольшое количество данных, например, 100-200 МБ, которые были потрачены ночью, могут быть полезными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет, если вы им не пользуетесь. Специалисты дали свой ответ.