Ошибка, которую мы все совершаем: почему не стоит заряжать телефон всю ночь

Большинство людей оставляют гаджет на зарядке на протяжении всего сна, совершая большую ошибку.

Поскольку мы боимся, что смартфон будет разряжен, когда мы проснемся, многие решают оставить его подключенным к сети на всю ночь. Однако пользователи забывают, что эта привычка очень вредна для вашего мобильного и для его батареи.

Важно знать, что не стоит оставлять мобильный телефон на зарядке на ночь, ведь с одной стороны, он потребляет больше тока, а также появляется риск перегрева, что может привести к значительным повреждениям, пишет santeplus.

Вредно ли заряжать телефон всю ночь

Каждое электронное устройство имеет свой жизненный цикл. Некоторые утверждают, что современные батареи настолько умны, что не перегреваются при полной зарядке, однако риск все еще присутствует, и срок службы батареи может сократиться. Тем более, что смартфон рекомендуют не заряжать полностью: 80% — самый подходящий уровень.

Также полезно знать, что если оставить смартфон заряжаться на ночь, емкость аккумулятора будет уменьшаться с каждым циклом. Поэтому рекомендуется поддерживать процент заряда батареи от 50% до 80%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что телефон следует класть экраном вниз на стол. Среди преимуществ такого способа – защита фронтальной камеры от царапин.