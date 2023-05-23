Будет бить "своих": ВСУ взяли трофей, идеально подходящий для уничтожения российских танков

Трофей оккупантов поможет бить их самих же, так как бесполезен против западной техники

В руки украинских военных попал редкий российский бронебойно-подкалиберный снаряд (БПС) для 125 мм танковой пушки "Манго". Хотя он почти бесполезен против танков стандарта НАТО, он отлично бьет советскую и российскую технику, что позволит бойцам ВСУ уничтожать тяжелые бронированные оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, БПС "Манго" был принят на вооружение Советской армии еще в 1986 году и с тех пор крайне ограниченно производился как в СССР, так и уже в россии.

Показатели бронепробиваемости "Манго" весьма скромные – всего 220 мм брони, в то время как броня современных танков НАТО составляет от 600-700 мм, а на последних модификациях того же Abrams превышает 1000 мм.

"Даже БПС "Манго-М" отстаёт в 1,5 раза по бронепробиваемости от DM-43 (БПС к немецкому танку Leopard-2, бронепробиваемость от 350 мм. — Ред.) и М-829А2 (БПС к американскому танку Abrams с бронепробиваемостью 300-370 мм — Ред.). Данные боеприпасы не способны пробить лобовую проекцию М1А2 Abrams и Leopard-2А6, но весьма неплохи для пробития советской и постсоветской линейки Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90", — говорит эксперт о том, что данный снаряд, по сути, был сделан для поражения "своих".

При этом для ВСУ, также имеющих много своей и трофейной техники, "Манго" не особенно опасны, ведь на вооружение российских танков такие БПС поступают в очень ограниченном количестве.

Помимо танковых снарядов, ВСУ успешно используют для уничтожения бронехники оккупантов и дистанционно устанавливаемые противотанковые мины.