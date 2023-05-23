Кабель или беспроводная зарядка: что быстрее и безопаснее для вашего телефона

Нюансы, о которых надо знать перед покупкой беспроводной зарядки

В последние годы все большую популярность набирают беспроводные зарядные устройства для мобильных телефонов, а потому многие задаются вопросом о том, стоит ли покупать себе подобное устройство.

Как говорится в материале Униан, если вы хотите приобрести беспроводное зарядное устройство, то в первую очередь стоит убедиться, что ваш телефон поддерживает технологию Qi.

Проверить это можно с помощью многочисленных расширений в магазине приложений. Например, можно воспользоваться Wireless Charging Checker. Альтернативой может быть проверка вашей модели телефона на сайте WPC, который занимается разработкой этой технологии.

Преимущества беспроводной зарядки очевидны — не нужно возиться с кабелями, а разъем можно использовать для других целей во время подзарядки.

Однако есть и недостатки, к которым например относится более низкая скорость зарядки. Поэтому если времени у вас немного, то предпочтение стоит отдать кабелю.

Также при использовании беспроводной зарядки вы можете заметить, что они греют телефон сильнее, чем кабели, что не очень хорошо сказывается на живучести батареи. Впрочем, более современные зарядные устройства оснащены системой охлаждения, а потому с температурой устройства должно быть все в порядке.

Тем не менее медленные Qi устройства считаются более безопасными, чем режим "быстрой зарядки".

Однако все же главным недостатком этой технологии принято считать скорость зарядки. Впрочем, технологии не стоят на месте, а потому возможно в будущем они смогут догнать по этому показателю традиционные кабели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли заряжать телефон несколько раз за день и что при этом будет с батареей.