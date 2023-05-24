Отключите всего одну функцию и ваш телефон дольше будет заряженным: простая хитрость

Этот совет поможет увеличить срок службы вашего телефона.

Телефоны становятся быстрее и умнее, так как каждое обновление сопровождается множеством новых функций, облегчающих жизнь. Но эти функции в конечном итоге сокращают срок службы батареи, поэтому лучше периодически их отключать.

Простой метод может помочь вам держать телефон включенным дольше, чем обычно. Просто отключите одну популярную функцию, пишет santeplus. Многие из нас забывают ее отключать, когда она не нужна, а она значительно садит батарею. И эта функция — это определение местоположения/геолокация.

Некоторым приложениям требуется служба определения местоположения, например приложениям для путешествий или знакомств. Но мало кто знает, что эта функция потребляет большое количество энергии. Отсюда интерес деактивировать ее, если вы ее не используете.

Также обратите внимание, что в настройках вашего телефона вы можете активировать службы определения местоположения для выбранных вами приложений. Поэтому обязательно отключите службу для тех, которые вы не будете использовать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая еще одна популярная опция активно расходует энергию мобильного телефона. Важно разобраться, кто больше разряжает телефон, Wi-Fi или мобильные данные.