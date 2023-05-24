На экране смартфона появилась зеленая полоса: почему так и что делать

Если полоса не исчезнет – придется обратиться в сервис

Проблемы с современными телефонами могут быть разные – от медленной работы приложений до быстрой разрядки. Но некоторые из них видны невооруженным глазом – это зеленые полосы на экране. К такому недугу подвержены некоторые iPhone, Samsung, Motorola, может появляться и на телефонах других марок. Решение проблемы зависит от причины неисправности.

Портал Crast сообщает, что причин такой неисправности может быть две. Это или кабель дисплея отключен от материнской платы или возникла программная ошибка, повлиявшая на дисплей. Помочь определить причину может то, что недавно произошло со смартфоном. Если он не падал, в него не попадала вода – проблема может быть программной и с ней можно попытаться справиться самостоятельно.

Как исправить зеленую полоску на экране мобильного

Перезагрузите смартфон

Многие ошибки часто устраняются после простой перезагрузки.

Включите безопасный режим

У Android есть опция под названием "Безопасный режим", в случае активации которой мобильный телефон перезагружается и переходит в базовый режим, как будто он был с завода, без приложений или настроек, которые вы сделали, но без потери данных. Это очень полезный способ узнать, установлена ​​ли вами программа или внесенное вами изменение является причиной появления зеленой линии. Если линия исчезла – проблема в ваших недавних действиях с телефоном.

Обновите мобильный

Возможно, производитель мобильного телефона уже выпустил обновление, которое решает проблему зеленой линии на экране. Чтобы проверить, выполните следующие действия (шаги могут отличаться в зависимости от марки устройства):

откройте "Настройки"

Выберите "Система"

нажмите кнопку "Обновить систему"

Если устройство не обновлено, вы увидите новое обновление. В противном случае вы увидите сообщение о том, что "Ваша система обновлена".

Примите установку обновления и готово.

Эти шаги касаются телефонов Android. Если у вас устройство iOS, следуйте официальному руководству по обновлению iPhone, iPad или iPod Touch. После обновления ваш смартфон должен включиться без назойливой зеленой полоски.

Восстановление заводских настроек смартфона

Сброс телефона на заводские настройки приведет к удалению всего содержимого, поэтому важно заранее сохранить данные и пароли.

Если ничего из вышеперечисленного не сработало, то проблема, скорее всего, не системная, а физическая. Дисплей может быть неисправен или плохо подсоединен. Помочь с этой проблемой могут в сервисе.

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