Зачем уменьшать яркость экрана смартфона: привычка, которая приносит много пользы

Многие пользователи об этом не знают

Каждый мобильный телефон оснащен функцией "автоматическая яркость", однако не все знают и понимают для чего она нужна и чем она полезна. Ее роль четко определена: она уменьшает или увеличивает яркость экрана в зависимости от условий освещения места, где вы находитесь. Однако и это еще не все.

Многие пользователи отключают эту функцию и самостоятельно регулируют настройки яркости экрана. И часто это является большой ошибкой, пишет портал santeplus. Почему — рассказываем далее.

Функция "автояркости" активирована по умолчанию и что она очень практична, поскольку интеллектуально регулирует настройку яркости, чтобы защитить ваши глаза и избежать быстрой разрядки аккумулятора вашего мобильного телефона. Слишком яркий экран быстро приводит к сокращению времени автономной работы, и также быстро утомляет ваши глаза.

Как установить автояркость на своем телефоне

На айфоне:

Войдите в "Настройки" и коснитесь значка "Специальные возможности". Затем нажмите на опцию "Экран" и на "Размер текста". Прокрутите меню вниз, чтобы включить переключатель "Автояркость".

На Android:

Зайдите в настройки вашей системы. Зайдите в раздел "Экран" и нажмите "Яркость". Поставьте флажок на значке "Автояркость".

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