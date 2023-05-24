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Зачем уменьшать яркость экрана смартфона: привычка, которая приносит много пользы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Наилучшая яркость экрана для глаз - в пределах 40–60% Новость обновлена 24 мая 2023, 12:16
Наилучшая яркость экрана для глаз - в пределах 40–60%. Фото pexels.com

Многие пользователи об этом не знают

Каждый мобильный телефон оснащен функцией "автоматическая яркость", однако не все знают и понимают для чего она нужна и чем она полезна. Ее роль четко определена: она уменьшает или увеличивает яркость экрана в зависимости от условий освещения места, где вы находитесь. Однако и это еще не все.

Многие пользователи отключают эту функцию и самостоятельно регулируют настройки яркости экрана. И часто это является большой ошибкой, пишет портал santeplus. Почему — рассказываем далее.

Функция "автояркости" активирована по умолчанию и что она очень практична, поскольку интеллектуально регулирует настройку яркости, чтобы защитить ваши глаза и избежать быстрой разрядки аккумулятора вашего мобильного телефона. Слишком яркий экран быстро приводит к сокращению времени автономной работы, и также быстро утомляет ваши глаза.

Как установить автояркость на своем телефоне

На айфоне:

  1. Войдите в "Настройки" и коснитесь значка "Специальные возможности".
  2. Затем нажмите на опцию "Экран" и на "Размер текста".
  3. Прокрутите меню вниз, чтобы включить переключатель "Автояркость".

На Android:

  1. Зайдите в настройки вашей системы.
  2. Зайдите в раздел "Экран" и нажмите "Яркость".
  3. Поставьте флажок на значке "Автояркость".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что удаление одного популярного приложения на мобильном телефоне сохранит батарею полной. Эта программа считается одним из главных пожирателей заряда.

Теги:
#Смартфон #Телефон #Яркость