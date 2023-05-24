Четыре функции, которые "сжирают" заряд телефона: что нужно отключить

Вопрос автономной работы смартфона интересует многих

Многие пользователи ищут способ сохранять полный заряд батареи мобильного телефона как можно дольше. Сокращают время автономной работы смартфона многие популярные приложения и функции. Если деактивировать ряд опций, то гаджет будет разряжаться медленнее.

Чтобы телефон не садился слишком быстро, отключите всего лишь четыре функции. Действенным советом делятся эксперты uaspectr.com.

Среди часто используемых функций смартфона, которые активно расходуют энергию аккумулятора, оказались Bluetooth, NFC, GPS и голосовой помощник. Первые три могут быть действительно полезны, но сильно разряжают батарею. Рекомендуется отключить их в момент, когда они вам не нужны.

То же касается и голосового помощника. Эта функция тратит заряд телефона, так как прослушивает устройство в фоновом режиме. Возможно, вы не пользуйтесь голосовым вводом постоянно, тогда есть смысл перейти в настройки телефона и отключить данную опцию, когда она вам не нужна.

Ранее "Телеграф" рассказывал о частой ошибке среди пользователей, которая вредит батарее мобильного телефона. Многие из нас привыкли оставлять смартфон на зарядке ночью, пока спят. На первый взгляд безобидная привычка может привести к неприятным последствиям для устройства.