Wi-Fi или передача данных: из-за какой функции телефон разряжается быстрее

Отключение одной функции сохранит несколько драгоценных процентов

Пользователи часто ищут способ сэкономить заряд мобильного телефона. Наши гаджеты могут разряжаться слишком быстро по разным причинам, включая использование популярных функций. Тратят энергию батареи и две базовые функции — Wi-Fi или передача данных, правда, по-разному.

Если нужно, чтобы телефон разряжался медленнее, стоит отключить передачу мобильных данных. Простое действие сохранит вам несколько процентов заряда, пишет uaspectr.com.

Так, передача данных позволяет получать доступ к интернету с помощью оператора сотовых данных. Это очень удобно, если нет возможности подключиться к Wi-Fi. Но если говорить о способности этих функций разряжать смартфон, то последний предпочтительнее, если вы стремитесь увеличить автономное время работы гаджета.

Рекомендуется отключить параметр "Передача данных" на панели быстрого доступа. Эта функция активно разряжает батарею, лучше используйте Wi-Fi.

Кроме того, вы всегда можете активировать "Режим полета". Все сети передачи данных будут отключены, а на Wi-Fi останется возможность переключиться. Но помните, что тогда вам не будут поступать звонки и SMS.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими способами можно ускорить зарядку мобильного телефона. А еще мы писали, какую опасную ошибку часто допускают пользователи при зарядке смартфона.