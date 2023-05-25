Как почистить экран и не навредить ему: чего лучше не делать

Чистящими средствами с абразивами к экрану прикасаться не стоит

Привести свой телефон в порядок можно как внутренне, удалив лишние программы, так и внешне — приведя его в порядок и избавившись от микробов. Для этого не стоит использовать мыло и полотенце, чтобы не навредить гаджету.

Портал iTechua дает несколько советов, как это правильно делать. Не рекомендуется протирать экран смартфона с помощью грубых тканей, например, джинсы, а также бумажных полотенец, ворсистых тряпок. Также не следует использовать жидкости, содержащие спирт или ацетон, поскольку они могут повредить покрытие экрана. Лучше всего использовать мягкую микрофибру или специальные салфетки для очистки экрана.

Чем нельзя протирать экран

Не рекомендуется протирать экран смартфона зубной пастой, поскольку она может содержать абразивные составляющие, которые могут повредить покрытие экрана. Для экрана это добром не закончится.

Также нельзя протирать телефон бытовой химией и перекисью водорода. Они также небезопасны для защитного покрытия экрана.

Чем можно протирать экран

Использовать лучше всего специальные тряпки из микрофибры или воспользоваться специальными салфетками для экранов. Если рядом нет таких средств, эксперты посоветовали использовать кусок безопасной ткани пропитанный водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что защита для экрана телефона может быть разной по прочности и защитным свойствам. Отметим, что оттенок цвета экрана также важен – как его настроить.