Сэкономите один час зарядки: как нужно настроить мобильный телефон

Благодаря одной манипуляции смартфон будет разряжаться медленнее

Многие пользователи озабочены слишком кратковременной автономной работой мобильного телефона. Наши гаджеты разряжаются по разным причинам, в том числе заряд пожирают разные приложения. Однако не меньше энергии расходует экран смартфона.

Чтобы сэкономить заряд телефона, стоит немного отрегулировать настройки экрана. Об этом рассказывает uaspectr.com.

Самый простой способ сделать так, чтобы телефон разряжался медленнее, активировать темный режим. Так вы сможете сохранить драгоценные проценты заряда.

Однако правило действует для владельцев OLED/AMOLED-дисплеев (уточните этот нюанс в настройках, изучив параметры устройства). Чтобы демонстрировать черный цвет на такого типа экранах пиксели, грубо говоря, отключаются, то есть прекращают потреблять энергию аккумулятора. Темный режим экрана сэкономит вам около одного часа заряда.

Активировать темный режим дисплея можно в соответствующих настройках. Или же перейдите "на темную сторону" с помощью быстрого меню на вашем смартфоне.

Стоит отметить, что правило касается не всех гаджетов. Если у вас LCD-экран, его используют более старые модели, то изменения не дадут необходимого эффекта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно чистить экран мобильного телефона. Соблюдайте несколько понятных правил, чтобы не повредить дисплей.