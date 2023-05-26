Ни в коем случае не кладите мокрый телефон в рис: способ не так эффективен, как многие думают

Не рискуйте, и не доверяйте всем "народным" методам подряд

Поскольку телефон всегда у вас под рукой, не исключено, что в один прекрасный день ваш гаджет может упасть в воду. Самое популярное решение в таком случае — положить мобильный в миску с рисом. Однако можно ли так делать?

Согласно исследованиям Science Focus, рисовые "ванны" не так эффективен, как думают многие пользователи. Более того, рис может повредить ваше устройство. Как и почему — читайте далее.

Почему нельзя класть мокрый телефон в рис

Даже если вы погрузите свой мобильный телефон в контейнер, полный сырых рисовых зерен, они не смогут поглотить всю воду достаточно быстро. Этот способ даст вам иллюзию сушки на какое-то время, но в конце концов вы заметите, как ваш телефон деградирует.

Также вы рискуете еще больше повредить свое устройство. Все потому, что частицы пыли, крахмала или очень мелкие зерна риса могут легко попасть в середину вашего гаджета через мелкие детали, вызывая затем другие, более серьезные проблемы всего механизма. Возможно не стоит так рисковать?

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