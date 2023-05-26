Им можно переключать каналы: топ-3 способа дать вторую жизнь старому телефону
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Используйте в машине или замените на плеер
В магазинах регулярно появляются свежие модели смартфонов, в то же время устаревают предыдущие версии мобильных устройств. Хотя бы раз в несколько лет многие пользователи регулярно меняют свой гаджет на новый и выбрасывают старый как ненужный. Это большое упущение.
Что делать со смартфоном, который уже не является основным? Таким телефонам все-таки есть возможность найти практическое применение. Минимум три способа позволяют "оживить" старое устройство, пишет itechua.
Использовать в машине
Если ваш старый мобильный телефон все еще работает хорошо, то вы можете использовать его в автомобиле. Есть два основных варианта: использовать его в качестве видеорегистратора или навигационной системы. Таким образом, вы избавляетесь от необходимости покупать специализированные устройства.
Слушать музыку или смотреть фильмы
Можно регулярно наслаждаться прослушиванием музыки и просмотром качественных фильмов в любом удобном месте, чтобы вам не пришлось использовать заряд батареи вашего основного смартфона. Просто возьмите ваш старый гаджет в качестве аудио- или видеоплеера.
Использовать в качестве пульта
Без труда мобильный телефон можно превратить в пульт управления. Достаточно установить специальное приложение.
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