Почему Wi-Fi роутер нельзя устанавливать возле аквариума: вы 100% об этом не знали

Найти правильное место для вашего роутера — очень просто

Сегодня трудно обойтись без интернета, и нам всегда нужно хорошее соединение, чтобы "путешествовать по сети". Однако, знали ли вы, что неправильное расположение Wi-Fi роутера может помешать вам наслаждаться хорошим соединением.

Чтобы вы могли наслаждаться бесперебойным подключением, рассказываем, как найти лучшее место в доме для вашего маршрутизатора, а также почему стоит держать роутер подальше от аквариума. Следуйте этим советам, и вы забудете о плохом интернете, пишет santeplus.

Почему не стоит размещать роутер рядом с аквариумом

Ответ очень простой — вода мешает передаче сигналов, излучаемых вашим маршрутизатором. Поэтому если вы хотите получить бесперебойный интернет, держите роутер подальше от аквариума.

Также не стоит размещать свой Wi-Fi роутер внутри предмета мебели. Это также ухудшает подключение вашей точки беспроводного доступа.

Где можно разместить Wi-Fi роутер

Выберите место в центре дома, чтобы обеспечить хорошую связь дома.

Разместите Wi-Fi роутер высоко, и таким образом, у вас не будет проблем с подключением.

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