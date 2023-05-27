До какого процента нужно заряжать свой смартфон: об этом важно знать всем

Полная зарядка вредит батарее

Многие пользователи живут по принципу "заряди телефон до 100%, и он будет работать долго и хорошо". С одной стороны — это правда, однако в долгосрочной перспективе такая привычка может только навредить, как и зарядка всю ночь.

Оказывается, есть определенный процент до которого необходимо заряжать аккумулятор, если вы, конечно, хотите продлить срок службы своего гаджета, пишет itechua. Что это за процент — читайте далее.

Как правильно заряжать телефон

Специалисты отмечают, что отключать смартфон от зарядного устройства нужно при показателе в 80-90%. Все потому, что если часто заряжать гаджет до 100%, то батарея не прослужит долго из-за высокого напряжения.

При чем, ставить на зарядку нужно также при определенном проценте. Желательно не допускать падения уровня заряда в 15-20%, и тем более до 0%, ведь это тоже негативно влияет на аккумулятор.

Отметим, что если таки такая ситуация случилась и показатель заряда упал до 0%, то не переживайте, ведь ничего страшного в этом нет. Просто старайтесь не допускать этого слишком часто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что телефон следует класть экраном вниз на стол. Среди преимуществ такого способа – защита фронтальной камеры от царапин.