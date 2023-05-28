Забудьте про медленный Wi-Fi: улучшить интернет-соединение можно правильным расположением роутера

Есть простые и быстрые способы усилить сигнал Wi-Fi.

Согласитесь, нет ничего более раздражающего, чем медленный интернет, и совсем не важно для каких целей вы его используете в данный момент: для работы или для развлечения. Почему Wi-Fi может "тупить", и как это исправить — далее в материале.

Чаще всего проблемы с подключением бывают из-за неправильного размещения маршрутизатора, пишет santeplus. Рассказываем, что нужно изменить, чтобы усилить соединение.

Как улучшить работу домашнего Wi-Fi

Вы всегда должны помнить, что Wi-Fi может ослабнуть при малейшем препятствии. Другими словами, расположение имеет большое значение. Если вы разместите маршрутизатор в слишком "людном" месте, сигнал не сможет распространяться должным образом. Если, наоборот, установить его в "стратегическом" углу без малейшего препятствия перед ним, то сигнал будет гораздо оптимальнее.

Также интернет-соединение может быть легко прервано из-за находящихся поблизости электронных устройств, таких как планшет, консоль, радио или даже микроволновая печь. Чтобы получить лучший сигнал, следует держать маршрутизатор как можно дальше от электроники.

Помимо этого, в роли преграды и мешать нормальной работе роутера может выступать и аквариум. Лучше переместить его и установить в другом месте.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. А также о том, что будет, если избегать этой рекомендации.