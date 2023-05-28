Телефон сильно нагревается: 8 самых распространенных причин

Что влияет на перегрев телефона

Чтобы ваш телефон служил дольше и не был проблемным, для этого не следует игнорировать нагрев смартфона во время работы.

Эксперты назвали 8 наиболее распространённых причин, из-за которых вашему гаджету угрожает перегрев.

1. Прямой солнечный свет

Не стоит оставлять ваш гаджет под прямыми солнечными лучами. Даже если вы оставите телефон на солнце на короткий промежуток времени, это может привести к разрядке аккумулятора и другим проблемам с производительностью.

2. Перегруженный процессор

Если процессор телефона перегружен, он нагревается изнутри. Если он пытается выполнить слишком много задач, то телефон может быстро перегреться.

3. Неисправный аккумулятор или кабель зарядного устройства

Во время зарядки телефон и правда нагревается, однако если его температура превышает норму, то это может быть связано с неисправным аккумулятором или кабелем зарядного устройства.

4. Настройки вашего телефона

Не нужно выставлять яркость экрана на максимум, также стоит воздержаться от установки виджетов и 3D-обоев.

5. Игры на телефоне

Требовательные игры максимально нагружают CPU и GPU, что приводит к сильному перегреву телефона. Если вы будете играть несколько часов подряд, то такие действия приведут к нагреву устройства.

6. Потоковое видео

Потоковое видео на Netflix или YouTube тоже отражается на "здоровье" мобильного телефона. Стриминговые сервисы заставляют экран гореть в течение длительного времени и чрезмерно используют графический процессор телефона.

7. Обновление программного обеспечения

Мобильные телефоны очень часто нагреваются до предельных температур во время обновления программного обеспечения или сразу после него. После завершения обновления и перезагрузки устройства телефон следует дать ему остынуть.

8. Вредоносное ПО или вирус

Процессор и память вашего телефона могут оказаться "под контролем" вредоносного ПО, что приведет к снижению производительности и выделению большого количества тепла.

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