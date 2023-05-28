Как усилить сигнал Wi-Fi с помощью "правила 10 секунд": малоизвестный способ

Этот небольшой трюк доступный каждому владельцу роутера

Практика подтверждает, что наиболее распространенной причиной плохого Wi-Fi сигнала является неправильное размещение роутера. Однако иногда возникают ситуации, когда сам роутер утомляется от передачи сигнала и требует перезагрузки.

Во-первых, важно проверить, что роутер не упал на пол, пишет itechua. Не многие осознают, что устройство распространяет сигнал в форме изогнутой дуги. Если роутер находится на полу, то некоторая часть сигнала будет направлена к соседям, живущим под вами, или потеряется в земле.

Как улучшить сигнал Wi-Fi за 10 секунд

Чтобы усилить сигнал, достаточно выполнить перезагрузку роутера, подождав 10 секунд. Другими словами, после отключения роутера нужно подождать 10 секунд, а затем снова включить его в розетку. Соблюдение этого 10-секундного интервала помогает решить проблемы временного характера, связанные со сигналом, и улучшить его качество. Важно отметить, что это рекомендация, которую пользователи часто получают от интернет-провайдеров.

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