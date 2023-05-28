Не только режим энергосбережения: семь простых шагов, чтобы iPhone не разряжался

Несколько небольших изменений в настройках смартфона сохранят драгоценные проценты заряда

Одно из главных требований пользователя к мобильному телефону: длительное время автономной работы. Смартфон может разряжаться слишком быстро из-за популярных приложений и не только. Однако есть способы сэкономить заряд батареи.

Чтобы iPhone дольше оставался заряженным, стоит предпринять семь простых шагов. Об этом пишет macworld.com.

Итак, как сохранить заряд на iPhone? Обратите внимание на эти понятные лайфхаки, которые заметно увеличат время автономной работы вашего устройства:

Первый шаг — активируйте режим энергосбережения.

Отрегулируйте настройки экрана. Используйте автоматическую яркость, темный режим и автоматическую блокировку.

"Почистите" приложения. Определите и сократите использование приложений с высоким энергопотреблением. Перейдите в "Настройки" > "Основные" > "Аккумулятор".

Уменьшите громкость звука.

Отключите лишние уведомления.

Если вы можете обойтись без этих функций, то отключите "Привет, Siri" (или аналогичный голосовой помощник), "Службы определения местоположения" и "AirDrop".

Обновите ваш смартфон до последней версии iOS.

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