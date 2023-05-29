Почему греется смартфон и что с этим делать: 4 главных "виновника"

Не следует очень часто пользоваться любимым гаджетом

Если вы постоянно держите свой телефон в руках, непрерывно заглядываете в него и не даете ему "перерыва", это негативно скажется на его производительности. Известно, что высокая температура может привести аккумулятор устройства в негодность.

Если смартфон часто и значительно нагревается, то это может быть вызвано перегревом экрана, батареи или процессора, пишет ukr.media. Каждый из этих компонентов производит тепло, что является нормальным явлением. Однако, когда устройство нагревается часто и сильно, это уже говорит о проблеме и вызывает тревогу.

Основные причины перегрева смартфона

Устройство используется чересчур активно. Игры, видео и использование приложений оказывают нагрузку на процессор с видеоускорителем. Не следует перегружать устройство этими операциями. Кроме того, лучше отключить неиспользуемые навигационные модули. Имеются недоработанные программы. Например, если только что установленное приложение содержит ошибку или оптимизированный код, это приводит к работе процессора на максимальной мощности. Удалите все излишние программы и приложения. Устройство греется при разговоре. Отвечающий за передачу сигналов датчик работает без перерыва, постоянно принимая и передавая информацию. Стоит ограничить время разговора до минимума. Системные проблемы. Очень часто в системе накапливаются ненужные файлы и программные остатки, которые приводят к повышению температуры. Проведите очистку устройства или выполните сброс до исходных настроек.

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