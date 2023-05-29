Интернет на телефоне заканчивается слишком быстро: куда он тратится

Интернет используют множество программ

Мобильный интернет на телефоне – одна из немногих возможностей всегда оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами сети. Отметим, что трафик тратится довольно быстро и многие пытаются его сэкономить.

Однако не все издержки трафика очевидны. Портал Mobile.asda отмечает, что это могут быть не только браузеры и соцсети.

Что используют мобильные данные?

Просмотр поисковых систем, например Google

Отправка, получение или обновление папки входящих сообщений электронной почты

Использование приложений для видеочата, таких как FaceTime, Skype и Zoom

Использование социальных сетей и программ для обмена сообщениями, таких как Facebook, Twitter и WhatsApp

Потоковое видео на таких платформах, как Netflix или YouTube

Трансляция песен или списков воспроизведения в таких музыкальных приложениях, как Spotify, Apple Music или YouTube Music

Многие игры

Сохранение прогресса в программе для чтения

Обновление и загрузка приложений

Использование навигационных программ, таких как Google Maps

Доступ и обновление новостных программ

Использование банковских программ для передачи, получения и управления финансами

Доступ к онлайн-календарям и организационным программам

Использование приложений для покупок

Использование программ облачного хранилища

Проверка погоды онлайн или в приложении

Использование некоторых приложений для редактирования фотографий.

Специалисты рекомендуют не оставлять мобильные данные постоянно включенными. Постоянное включение мобильных данных приведет к разрядке аккумулятора. Если оставить его включен, это означает, что некоторые программы будут работать в фоновом режиме, потребляя небольшое количество вашего трафика, даже если вы не пользуетесь телефоном.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мобильный интернет следует выключать на ночь. Для этого есть три основные причины.