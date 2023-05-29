Укр

Интернет на телефоне заканчивается слишком быстро: куда он тратится

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Следить за количеством трафика нужно, чтобы не войти в кредитный лимит
Следить за количеством трафика нужно, чтобы не войти в кредитный лимит. Фото pexels.com

Интернет используют множество программ

Мобильный интернет на телефоне – одна из немногих возможностей всегда оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами сети. Отметим, что трафик тратится довольно быстро и многие пытаются его сэкономить.

Однако не все издержки трафика очевидны. Портал Mobile.asda отмечает, что это могут быть не только браузеры и соцсети.

Что используют мобильные данные?

  • Просмотр поисковых систем, например Google
  • Отправка, получение или обновление папки входящих сообщений электронной почты
  • Использование приложений для видеочата, таких как FaceTime, Skype и Zoom
  • Использование социальных сетей и программ для обмена сообщениями, таких как Facebook, Twitter и WhatsApp
  • Потоковое видео на таких платформах, как Netflix или YouTube
  • Трансляция песен или списков воспроизведения в таких музыкальных приложениях, как Spotify, Apple Music или YouTube Music
  • Многие игры
  • Сохранение прогресса в программе для чтения
  • Обновление и загрузка приложений
  • Использование навигационных программ, таких как Google Maps
  • Доступ и обновление новостных программ
  • Использование банковских программ для передачи, получения и управления финансами
  • Доступ к онлайн-календарям и организационным программам
  • Использование приложений для покупок
  • Использование программ облачного хранилища
  • Проверка погоды онлайн или в приложении
  • Использование некоторых приложений для редактирования фотографий.

Специалисты рекомендуют не оставлять мобильные данные постоянно включенными. Постоянное включение мобильных данных приведет к разрядке аккумулятора. Если оставить его включен, это означает, что некоторые программы будут работать в фоновом режиме, потребляя небольшое количество вашего трафика, даже если вы не пользуетесь телефоном.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мобильный интернет следует выключать на ночь. Для этого есть три основные причины.

Теги:
#Смартфон #Телефон #Мобильный Интернет