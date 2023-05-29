Интернет на телефоне заканчивается слишком быстро: куда он тратится
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Интернет используют множество программ
Мобильный интернет на телефоне – одна из немногих возможностей всегда оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами сети. Отметим, что трафик тратится довольно быстро и многие пытаются его сэкономить.
Однако не все издержки трафика очевидны. Портал Mobile.asda отмечает, что это могут быть не только браузеры и соцсети.
Что используют мобильные данные?
- Просмотр поисковых систем, например Google
- Отправка, получение или обновление папки входящих сообщений электронной почты
- Использование приложений для видеочата, таких как FaceTime, Skype и Zoom
- Использование социальных сетей и программ для обмена сообщениями, таких как Facebook, Twitter и WhatsApp
- Потоковое видео на таких платформах, как Netflix или YouTube
- Трансляция песен или списков воспроизведения в таких музыкальных приложениях, как Spotify, Apple Music или YouTube Music
- Многие игры
- Сохранение прогресса в программе для чтения
- Обновление и загрузка приложений
- Использование навигационных программ, таких как Google Maps
- Доступ и обновление новостных программ
- Использование банковских программ для передачи, получения и управления финансами
- Доступ к онлайн-календарям и организационным программам
- Использование приложений для покупок
- Использование программ облачного хранилища
- Проверка погоды онлайн или в приложении
- Использование некоторых приложений для редактирования фотографий.
Специалисты рекомендуют не оставлять мобильные данные постоянно включенными. Постоянное включение мобильных данных приведет к разрядке аккумулятора. Если оставить его включен, это означает, что некоторые программы будут работать в фоновом режиме, потребляя небольшое количество вашего трафика, даже если вы не пользуетесь телефоном.
Ранее "Телеграф" сообщал, что мобильный интернет следует выключать на ночь. Для этого есть три основные причины.