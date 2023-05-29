Приложения на смартфоне быстро разряжают батарею, если не отключить один параметр: ловкий трюк

Соцсети на телефоне могут красть не только ваше время, а и проценты заряда

Мобильный телефон разряжается по разным причинам. Огромную часть энергии аккумулятора расходуют всевозможные приложения, в том числе социальные сети. Некоторые мессенджеры могут тратить больше заряда, чем вы думаете.

Чтобы сэкономить энергию батареи, стоит отрегулировать один параметр в некоторых приложениях на смартфоне. Об этом пишет itc.ua.

Так, в популярных приложениях типа Telegram есть такой параметр: автоматическая загрузка медиа. Если он активен, то все данные с каналов, на которые вы подписаны, загружаются в память устройства, хотя вы об этом даже можете не знать.

Как поясняется, медиа из подобного мессенджера загружаются на телефон с помощью интернета. Если речь идет о передаче мобильных данных, то эта функция активно расходует энергию аккумулятора, что разряжает ваш гаджет. Выходит, что если автозагрузку данных отключить, то трафик минимизируется, а батарея остается полной дольше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие функция и программы на мобильном телефоне больше всего расходуют интернет. А также мы разъясняли, до какого процента рекомендуется заряжать смартфон, чтобы продлить срок службы батареи.