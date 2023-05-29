Ваш телефон может прослушиваться: эксперт указал на четыре тревожных признака

Есть несколько способов понять, что мошенники могли получить доступ к вашему устройству

С помощью прослушки мобильного телефона злоумышленникам может стать доступна ваша конфиденциальная информация. Однако вы можете самостоятельно определить, стоит ли беспокоиться.

Четыре тревожных признака указывают на то, что ваш гаджет прослушивается. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев изданию "Факты ICTV".

По словам эксперта, стоит обратить внимание на такие "тревожные звоночки". Ваш мобильный телефон может прослушиваться, если:

Быстро разряжается.

Греется и сильно "тормозит".

Исчезает свободное место в хранилище смартфона.

Резко растет интернет-трафик.

Подобное может случиться с вашим устройством, если на него установлены программные или аппаратные закладки. Так называемые жучки, поясняет Якушев, сканируют всю информацию с гаджета. Если вы подозреваете, что ваш смартфон прослушивается, то выполните сброс до заводских настроек.

Напоминаем, нельзя допускать к вашему гаджету посторонних и скачивать приложения из сомнительных источников. Эксперт рекомендует защитить телефон шестизначным кодом блокировки и не забывать устанавливать обновления

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