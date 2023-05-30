Укр

Проще способа нет: всего одна настройка сэкономит заряд мобильного телефона

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Сохранить батарею полной очень просто
Сохранить батарею полной очень просто. Фото Freepik

Одним из главных пожирателей заряда является экран гаджета

Чем дольше мобильный телефон остается заряженным, тем удобнее для пользователя. Смартфон теряет проценты заряда не только из-за разных приложений, огромное количество энергии аккумулятора потребляет экран гаджета.

Чтобы телефон не разряжался быстро, эксперты советуют предпринять простой шаг: уменьшить уровень яркости экрана. Об этом пишет Nextpit.

Так, снизить яркость дисплея вашего смартфона легко с помощью быстрых клавиш. Это может дополнительно оптимизировать заряд батареи устройства.

Прежде всего, убедитесь, что адаптивная яркость отключена, так как все, что связано с регулировкой яркости, потребляет часть заряда батареи. Кроме того, вы ведь включать эту функцию вручную, когда это действительно требуется. Если у вас нет нужной опции на панели быстрого доступа, то в случае с Android выполните "Настройки" > "Экран" > "Яркость".

Владельцам iPhone необходимо сделать то же самое, но непосредственно в Центре управления или же следуйте такому алгоритму: "Настройки" > "Экран и яркость" > "Яркость".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой параметр важно отключить для популярных приложений типа мессенджеров. Простая манипуляция сохранит несколько процентов заряда батареи.

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#Смартфон #Телефон