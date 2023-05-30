Почему мобильный телефон начинает "тупить": три основные причины

Советы, которые помогут оптимизировать работу смартфона

Незаменим в нашей повседневной жизни, мобильный телефон никогда не покидает нас. Он во многих отношениях облегчает нашу жизнь, однако чтобы ваш гаджет так и оставался отличным помощником — за ним нужно "ухаживать".

Если вы заметили, что ваш смартфон периодически "тупит" и работает медленнее обычного, не нужно сразу думать о покупке нового гаджета. Прежде обратите внимание на эти три причины, которые могут замедлять ваш телефон, пишет santeplus.

Почему мобильный телефон медленно работает

У вас мало свободного места для хранения

Чем больше фотографий и видео вы храните на своем устройстве, тем больше памяти вы потребляете. Точно так же загружаемые приложения и игры, как правило, сильно перегружают ваш процессор, замедляя его работу. Самое простое решение — удалить все, что вы не используете, или хранить фотографии и видео на внешнем жестком диске. В идеале желательно иметь как минимум треть свободного места.

Операционная система устарела

Обновление операционной системы устраняет множество проблем, замедляющих работу вашего мобильного телефона. Более того, оно улучшает возможности вашего устройства, и оптимизирует его скорость. Будьте осторожны, чем дольше вы откладываете обновления, тем больше вы рискуете замедлить работу вашего смартфона.

Кэш или оперативная память вашего мобильного телефона заполнены

Каждый раз, когда вы используете свое устройство, в кеше и оперативной памяти сохраняется много данных из приложений и просмотра веб-страниц. Со временем эти маленькие кусочки информации, скрытые в фоновом режиме, накапливаются и занимают все больше памяти. Поэтому рекомендуется регулярно удалять историю просмотров, очищать кеш приложений и перезагружать мобильный телефон.

Раньше мы рассказывали, как обойти защиту на смартфоне, если вы забыли свой PIN-код. Предлагаем вам целых три эффективных метода вернуть контроль над своим телефоном в случае возникновения такой неприятности.