Почему мобильный телефон начинает "тупить": три основные причины
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Советы, которые помогут оптимизировать работу смартфона
Незаменим в нашей повседневной жизни, мобильный телефон никогда не покидает нас. Он во многих отношениях облегчает нашу жизнь, однако чтобы ваш гаджет так и оставался отличным помощником — за ним нужно "ухаживать".
Если вы заметили, что ваш смартфон периодически "тупит" и работает медленнее обычного, не нужно сразу думать о покупке нового гаджета. Прежде обратите внимание на эти три причины, которые могут замедлять ваш телефон, пишет santeplus.
Почему мобильный телефон медленно работает
- У вас мало свободного места для хранения
Чем больше фотографий и видео вы храните на своем устройстве, тем больше памяти вы потребляете. Точно так же загружаемые приложения и игры, как правило, сильно перегружают ваш процессор, замедляя его работу. Самое простое решение — удалить все, что вы не используете, или хранить фотографии и видео на внешнем жестком диске. В идеале желательно иметь как минимум треть свободного места.
- Операционная система устарела
Обновление операционной системы устраняет множество проблем, замедляющих работу вашего мобильного телефона. Более того, оно улучшает возможности вашего устройства, и оптимизирует его скорость. Будьте осторожны, чем дольше вы откладываете обновления, тем больше вы рискуете замедлить работу вашего смартфона.
- Кэш или оперативная память вашего мобильного телефона заполнены
Каждый раз, когда вы используете свое устройство, в кеше и оперативной памяти сохраняется много данных из приложений и просмотра веб-страниц. Со временем эти маленькие кусочки информации, скрытые в фоновом режиме, накапливаются и занимают все больше памяти. Поэтому рекомендуется регулярно удалять историю просмотров, очищать кеш приложений и перезагружать мобильный телефон.
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