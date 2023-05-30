Сэкономите 18% заряда: простая уловка, чтобы мобильный телефон дольше оставался заряженным

Экран – один из главных пожирателей батареи, поэтому его важно настроить правильно

Когда мобильный телефон остается заряженным дольше, это очень удобно для пользователей. Сокращает автономное время работы смартфона множество функций, а еще немало энергии батареи уходит на яркий дисплей. Однако с правильными обоями вы это исправите.

Попробуйте установить черные обои на ваш телефон, чтобы сэкономить заряд. Так вы сохраните до 18% в течение дня, пишет Nextpit.

Так, настройка поможет сохранить батарею полной, если в вашем устройстве установлен AMOLED-дисплей (тип экрана для большинства современных смартфонов). Более темные обои и темы – отличное решение, если вы озабочены длительностью времени автономной работы гаджета.

Сообщается, что при использовании черных обоев на AMOLED-дисплее можно сэкономить около 6% времени автономной работы в час при 20-процентной яркости или же 8% за аналогичный период, но при полной яркости. И речь идет о постоянно включенном экране. Кроме того, говорится об общей экономии на 18% заряда в течение дня.

Добавим, что вы можете использовать не только черную заставку, а и выбрать более темные режимы приложений. Популярные мессенджеры, которые вы активно открываете ежедневно, предполагают подобную настройку. Кроме того, можно настроить параметры текста и электронной почты, чтобы там был черный фон и белый текст.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способах экономии заряда на iPhone. Режим энергосбережения может помочь, но есть и другие методы.