"Неродная" зарядка для телефона: есть ли от нее вред гаджету

Что будет если заряжать телефон "чужой" зарядкой

В последнее время многие производители телефонов решили отказаться от зарядного устройства в базовой комплектации, а потому счастливые владельцы сразу же начинают размышлять о том, стоит ли покупать дешевую альтернативу или выкладывать значительную сумму за оригинал.

Как говорится в материале Униан, использование оригинального устройства даст стопроцентную гарантию того, что ваш телефон будет заряжаться должным образом, а в случае проблем можно обратиться в сервисный центр.

Впрочем, ничего страшного при использовании неоригинального зарядного устройства не случится. А так как все они комплектуются универсальным стандартом USB Type-C, то и найти нужную модель не составит труда.

Однако стоит воздержаться от покупки дешевых зарядок, так как они зачастую не работают на заявленных параметрах. Поэтому стоит отдать предпочтение качественной зарядке от проверенного производителя.

Перед покупкой зарядного устройства стоит также обратить внимание на рекомендуемые параметры, которые прописаны в инструкции к телефону. Так вы точно не выбросите деньги на ветер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и где точно не стоит заряжать свой телефон.