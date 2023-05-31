Одна простая привычка поможет вашему телефону дольше оставаться заряженным: не все об этом помнят

Ваш смартфон не просто так напоминает об обновлениях, и вот как это влияет на срок службы аккумулятора

Чем дольше ваш мобильный телефон способен оставаться заряженным, тем удобнее им пользоваться. Чтобы батарея смартфона прослужила долгое время, важно приобрести одну простую привычку: не забывать об обновлении приложений, в том числе тех, которые активно расходуют заряд.

Если постоянно обновлять программы на телефоне, то аккумулятор устройства сослужит дольше. Об этом пишет Nextpit.

Разработчики постоянно обновляют приложения не просто так, а чтобы оптимизировать возможности памяти или батареи. Постоянное обновление ваших приложений играет важную роль. Аналогичным образом стоит удалить старые приложения, которые вы больше не используете, потому что они могут запускать фоновые процессы, потребляющие оперативную память и время автономной работы.

Обновите приложения и проверьте, оптимизированы ли они для работы от батареи. Это можно сделать довольно быстро. Просто зайдите в "Настройки" и нажмите "Аккумулятор". Оттуда перейдите к "Оптимизация батареи". Там вы можете увидеть, какие приложения работают корректно и были обновлены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента нужно заряжать смартфон. Доводить гаджет до минимального заряда или же оставлять на "перезарядке" одинаково вредно.