Телефон может сигнализировать о прослушке: как определить скрытый доступ к камере и микрофону

Функцию добавили в одном из последних обновлений

У смартфонов Android есть множество открытых и скрытых функций, позволяющих сделать пользование более комфортным. В частности, есть возможность выяснить, скрытые ли приложения используют камеру или микрофон на вашем устройстве.

Инструкцию публикует портал Makeuseof. Авторы отмечают, что когда приложение пытается использовать камеру или микрофон вашего устройства в Android, вы сразу увидите зеленый индикатор в правом верхнем углу строки состояния. Если вы видите зеленую точку, это означает, что приложение на вашем устройстве использует камеру или микрофон.

Зеленый индикатор в строке состояния

Для получения подробной информации можно открыть быстрые настройки, проведя пальцем по экрану сверху вниз и коснувшись значка камеры или микрофона. Вы можете перейти к настройкам безопасности и конфиденциальности на своем устройстве. Здесь вы можете увидеть, какие приложения недавно использовали камеру или микрофон на вашем устройстве Android.

Чтобы они этого не делали, заходите в программу и удаляете разрешения для нее или зайдя в настройку, отменяете разрешения на камеру и микрофон. Авторы отмечают, что зеленая точка не будет сигнализировать вам, когда прослушиванием занимается Google. Идентификаторы конфиденциальности появились в смартфонах с версией с Android 12. На предыдущих версиях "маячка" нет, однако разрешения в настройках использования камеры и микрофона можно проверить и отзывать отдельно у каждой программы

Ранее Телеграф сообщал, что на некоторых смартфонах появляются зеленые полосы на экране. Они могут мешать и вызывать проблемы с дисплеем, однако не исключены и программные ошибки.