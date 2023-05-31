Телефон может сигнализировать о прослушке: как определить скрытый доступ к камере и микрофону
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Функцию добавили в одном из последних обновлений
У смартфонов Android есть множество открытых и скрытых функций, позволяющих сделать пользование более комфортным. В частности, есть возможность выяснить, скрытые ли приложения используют камеру или микрофон на вашем устройстве.
Инструкцию публикует портал Makeuseof. Авторы отмечают, что когда приложение пытается использовать камеру или микрофон вашего устройства в Android, вы сразу увидите зеленый индикатор в правом верхнем углу строки состояния. Если вы видите зеленую точку, это означает, что приложение на вашем устройстве использует камеру или микрофон.
Для получения подробной информации можно открыть быстрые настройки, проведя пальцем по экрану сверху вниз и коснувшись значка камеры или микрофона. Вы можете перейти к настройкам безопасности и конфиденциальности на своем устройстве. Здесь вы можете увидеть, какие приложения недавно использовали камеру или микрофон на вашем устройстве Android.
Чтобы они этого не делали, заходите в программу и удаляете разрешения для нее или зайдя в настройку, отменяете разрешения на камеру и микрофон. Авторы отмечают, что зеленая точка не будет сигнализировать вам, когда прослушиванием занимается Google. Идентификаторы конфиденциальности появились в смартфонах с версией с Android 12. На предыдущих версиях "маячка" нет, однако разрешения в настройках использования камеры и микрофона можно проверить и отзывать отдельно у каждой программы
Ранее Телеграф сообщал, что на некоторых смартфонах появляются зеленые полосы на экране. Они могут мешать и вызывать проблемы с дисплеем, однако не исключены и программные ошибки.