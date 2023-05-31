Можно ли постоянно держать ноутбук подключенным к сети: ответ очень прост

Главное не перегревать ноутбук — высокие температуры сокращают срок службы батареи

В настоящее время, особенно с появлением удаленной работы, многие из нас используют ноутбук ежедневно. Это незаменимый инструмент для учебы, работы или даже развлечения. Однако многие пользователи неправильно обращаются со своими гаджетами, что сокращает их срок службы.

Поскольку большинство людей намеренно или случайно оставляют свой ноутбук постоянно включенным в розетку, возникает вопрос — "а не портит ли это его батарею?". Ответ на этот вопрос знает портал santeplus.

Вредно ли постоянно держать ноутбук подключенным к сети

Прежде всего, вы должны знать, что развитие технологий позволило аккумуляторам для ноутбуков быть все более долговечными, что очень обнадеживает. Более того, по словам специалистов: "очень распространено и абсолютно безопасно оставлять ноутбук подключенным на длительное время".

Чтобы еще больше вас успокоить, знайте, что в настоящее время большинство ноутбуков имеют встроенные аккумуляторы, которые при достижении 100% перестают получать дополнительный заряд. Поэтому они не могут перегреться или повредить оборудование, что может поставить под угрозу его работу.

Ранее "Телеграф" писал, что перезагрузка ноутбука решает ряд проблем. Названы основные причины.