Какая летняя температура опасна для телефона: батарее придет конец

В летнее время пользоваться смартфоном нужно аккуратно, ведь риск перегрева возрастает

Мобильные телефоны поддаются влиянию температуры. Одинаково опасен как сильный мороз, так и жара. Поэтому летом риск перегрева гаджета более вероятен.

Температура выше 35 градусов тепла опасна для смартфона, перегрев может повредить батарею устройства. Об этом пишет The Sun.

Так, если оставить телефон под прямыми солнечными лучами, это ведет к необратимому повреждению аккумулятора. Пользователь может получить предупреждение о перегреве гаджета, когда ситуация станет критической. Рекомендуется беречь смартфон от экстремальных температур.

Какая температура опасна для телефона и его батареи? Показатель меньше 0°C — слишком низкая температура, а выше 35°C – чересчур жаркая. В обоих случаях срок службы батареи может сократиться.

В летнее время держите телефон подальше от прямого солнца, не оставляйте надолго под солнечными лучами, в том числе в транспорте. Если внутренняя температура вашего устройства превысит нормальный рабочий диапазон, то дисплей может потемнеть, а вспышка камеры перестанет работать.

Кроме того, нельзя заряжать телефон в слишком горячих условиях. В таком случае вы получите уведомление с надписью "Зарядка приостановлена" или иное предупреждение о температуре. Заряжайте гаджет в более прохладном месте, а также откажитесь от беспроводной зарядки.

Лучшие условия для зарядки смартфона — место без влаги с температурой менее 32°C. Проводная зарядка предпочтительнее беспроводной, если говорить о возможности перегрева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мобильный телефон можете нагреться не только в жару. Названы главные виновники этой проблемы.